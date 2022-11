Todos os atacantes do Fortaleza têm contrato com o clube para 2023

O atual setor de ataque do Fortaleza está todo garantido para 2023, pelo menos no que se refere a contratos. Os oito jogadores de frente do Tricolor tem vínculo até, pelo menos, o final da próxima temporada. O levantamento é do repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN.

Possuem mais um ano de contrato com o tricolor os atacantes Robson e Pedro Rocha. Além deles, o argentino Silvio Romero terá renovação automática ao fim do ano. Com Galhardo acontecerá algo semelhante. Ele tem pré-contrato com o Leão, que será ativado em 2023, estendendo o vínculo dele por mais duas temporadas. Sendo assim, em tese, ele fica no Pici até o fim de 2024.

Assim como Galhardo, jogadores como Moisés, Valentín Depietri e Romarinho também tem vínculo encerrando em 2024 — o segundo, em julho. Quanto a David da Hora, que ainda não estreou com a camisa do Fortaleza, tem contrato até 2025.

Retornos

Além dos atacantes que estiveram no Pici nesta temporada, o Tricolor tem contrato ativo com mais quatro peças de ataque, que estão emprestadas. Três delas podem ser reintegradas em janeiro.

São os casos de Gustavo Coutinho, que estava no Sport-PE, Igor Torres, que defendeu o Bahia, e Edinho, emprestado ao Juventude. Os três pertencem ao Leão até o fim de 2024 e podem se apresentar no início de 2023, se o Fortaleza convocar. Eles também podem ser emprestados novamente.

Outro jogador que é do Tricolor, mas não deve retornar nos próximos meses é Renato Kayzer. Emprestado a um time da Coreia do Sul, ele teve lesão no tendão de Aquiles e ficará alguns meses em recuperação. Com isso, o contrato de empréstimo com a equipe asiática se estenderá, mesmo com ele fazendo tratamento no Brasil.

Com mais de cem gols marcados em 2022, o Fortaleza tem como seus artilheiros dois atacantes. Moisés tem 15 tentos, enquanto Silvio Romero chegou a 14. O maior goleador do Leão na temporada, porém, foi Yago Pikachu, com 17.

Atacantes Fortaleza com contrato:

Robson (2023)

Pedro Rocha (2023)

Moisés (2024)

Depietri (2024)

Romarinho (2024)

David da Hora (2025)

Thiago Galhardo (2024)

Silvio Romero (2023)

Renato Kayzer (2025)

Gustavo Coutinho (2024)

Igor Torres (2024)

Edinho (2024)

