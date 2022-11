Vojvoda diz que Fortaleza não teve "inteligência" e "força" contra o Palmeiras

O Fortaleza voltou a perder no Brasileirão depois de oito partidas ao ser goleado pelo Palmeiras por 4 a 0, fora de casa, em partida válida pela 35° rodada. O resultado negativo foi a derrota mais elástica do Tricolor do Pici no campeonato.

Em entrevista coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a partida e afirmou que o Fortaleza não teve “inteligência” e “força” para impedir os contra-ataques do Palmeiras.

“Acho que não fizemos o jogo que havíamos planejado. Um jogo onde o adversário teve controle de espaços e fez o gol em momentos-chave da partida. O primeiro gol foi um erro de nossa parte, deixamos descoberto um setor importante para o adversário. Eles aproveitaram as transições, nas quais são muito bons, e nós não tivemos a inteligência e a força para nos defender”, disse.

O argentino valorizou a entrega dos atletas e lamentou a derrota, que marcou o fim da invencibilidade do clube na Série A.

“Eu destaco a atitude do time. Vi jogadores que entregaram tudo. Hoje foi uma diferença grande a favor do adversário e fazia muito tempo que não perdíamos e não conhecíamos essa sensação de derrota. Tem que servir de aprendizado”, completou.

Situação do Leão na tabela

Com a derrota, o Fortaleza perdeu a oportunidade de pular para a oitava posição e estar na fase classificatória para a pré-Libertadores. O Tricolor do Pici em 10°, a três pontos do São Paulo, o oitavo, e atrás do América-MG, que derrotou o Internacional e ultrapassou os cearenses na tabela.

