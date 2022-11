Tinga convoca a torcida e diz que Fortaleza segue sonhando com a Libertadores

O capitão do Tricolor do Pici lamentou os erros cometidos diante do Palmeiras, mas enfatizou que é preciso "levantar a cabeça" e convocou o apoio da torcida na próxima partida no Brasileirão

Em entrevista na beira do campo após a derrota por 4 a 0 sofrida para o Palmeiras, Tinga, capitão do Fortaleza, lamentou os erros cometidos durante a partida, pelo qual classificou como “cruciais”, mas enfatizou que o Tricolor do Pici segue sonhando com uma vaga na Libertadores e que, para isso, o apoio da torcida no próximo jogo será fundamental.

“A gente estava vindo de uma sequência muito boa. A gente sabia da dificuldade que ia ser, mesmo com eles sendo campeões por antecedência, eles foram muito eficientes. Tivemos nossos erros cruciais, e a gente sabia que quando eles roubam a bola, matam mesmo. Temos que levantar a cabeça, encher nosso estádio agora, espero que a torcida compareça mesmo. Vamos fazer um grande jogo com certeza, em busca dos três pontos para sonhar com a Libertadores”, disse.

Na próxima rodada da Série A, o Leão encara o Atlético-GO no Castelão, em duelo que acontece no domingo, 6, às 16 horas. De acordo com a última parcial divulgada pelo clube, mais de 23 mil torcedores já garantiram presença antecipada para o confronto contra o Dragão. A expectativa, portanto, é de casa cheia.

Com o revés para o Palmeiras, o Fortaleza segue na 10ª colocação com 48 pontos, três a menos que o São Paulo, primeiro clube a compor o G-8, zona que deve garantir vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores de 2023.



Confira a classificação da Série A atualizada: