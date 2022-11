Com revés para o Palmeiras, Fortaleza perde invencibilidade de oito jogos na Série A

A última vez que o Tricolor do Pici havia deixado o campo derrotado ocorreu há dois meses, diante do Fluminense no Maracanã, pela 26ª rodada

Com a goleada sofrida para o Palmeiras na noite desta quarta-feira, 2, o Fortaleza teve a sequência de oito partidas de invencibilidade encerrada na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes do duelo contra o Verdão, o último revés do Tricolor do Pici havia acontecido na 26º rodada, diante do Fluminense no Maracanã — ou seja, há dois meses.

Nesta sequência invicta, o Leão venceu cinco confrontos e empatou três vezes, o que significa que, dos 24 pontos possíveis, o time comandado pelo treinador Vojvoda conquistou 18, totalizando aproveitamento de 75% neste recorte da competição.

Com o revés para o Palmeiras, o Fortaleza segue na 10ª colocação com 48 pontos, três a menos que o São Paulo, primeiro clube a compor o G-8, zona que deve garantir vaga para a fase preliminar da Copa Libertadores 2023. Restando três partidas para o fim do Brasileirão, o Tricolor ainda enfrenta o Atlético-GO e RB Bragantino no Castelão e encerra o torneio contra o Santos na Vila Belmiro.



