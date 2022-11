Com tropeço do Internacional, Palmeiras conquista título brasileiro pela 11ª vez

Com o tropeço do Internacional contra o América-MG na tarde desta quarta-feira, 2, - derrota por 1 a 0, no estádio Independência, em Belo Horizonte -, o Palmeiras confirmou o seu 11º título do Campeonato Brasileiro antes mesmo de entrar em campo. Com a conquista, o Verdão desempata com o Flamengo e se isola novamente como o maior vencedor de títulos nacionais.

Com 74 pontos, o Palmeiras não pode mais ser alcançado na liderança da competição, já que o Internacional ficou com 64 pontos, com apenas nove em disputa nas três rodadas que restam. Assim, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira consagra-se como campeã brasileira com três rodadas de antecedência.

A conquista veio antes mesmo do Verdão entrar em campo nesta quarta-feira. A partir das 21h30min (de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Fortaleza, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, em duelo que terá clima de festa.

Assim, o Verdão volta a ser campeão brasileiro depois da última conquista, em 2018, quando era comandado por Luiz Felipe Scolari. O clube alviverde também foi campeão em 1960 (Taça Brasil) 1967 (Taça Brasil), 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa) , 1969 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1972, 1973, 1993, 1994 e 2016.

Além da taça, o Palmeiras embolsa um valor importante para o orçamento do clube. Com a conquista do Campeonato Brasileiro, o Verdão receberá como premiação da CBF cerca de R$ 45 milhões.

O título também é especial para Abel Ferreira, que conquista um torneio inédito depois de levantar duas taças da Copa Libertadores (2020 e 2021), uma da Copa do Brasil (2020), uma da Recopa Sul-Americana (2022) e uma do Campeonato Paulista (2022).

