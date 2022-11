Fortaleza libera Ronald de jogo contra o Palmeiras para nascimento do filho

O volante retornou para Fortaleza para acompanhar o nascimento do filho e será ausência para o treinador Vojvoda no duelo contra o Verdão em São Paulo

O volante Ronald foi liberado para voltar a Fortaleza para acompanhar o nascimento do seu filho e não estará presente entre os relacionados do Tricolor do Pici no duelo contra o Palmeiras, que acontece na noite desta quarta-feira, 2, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Além de Ronald, o atacante Pedro Rocha também é um dos desfalques da equipe comandada pelo treinador Vojvoda diante do Verdão. No boletim médico divulgado pelo clube, foi informado que o jogador sente um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita.

Sobre o assunto DM do Fortaleza: Pedro Rocha trata desconforto na coxa

Palmeiras x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2022; siga transmissão

Escalação: como Palmeiras e Fortaleza vão a campo pelo Brasileirão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já com o título brasileiro confirmado, o clima é de festa para o Palmeiras, que joga diante da sua torcida no Allianz Parque. Para o Leão, entretanto, o duelo vale muito, já que o Tricolor do Pici luta por uma vaga na Copa Libertadores da próxima temporada.



Acompanhe a transmissão ao vivo de Palmeiras x Fortaleza: