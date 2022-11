Para entrar no G-8 da Série A, Fortaleza encara o Palmeiras fora de casa

Verdão e Tricolor se enfrentam na noite desta quarta-feira, 2, no Allianz Parque, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os donos da casa serão campeões caso vençam o confronto

Sonhando com uma vaga na fase prévia da Copa Libertadores da América, o Fortaleza visita o Palmeiras pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo entre paulistas e cearenses acontecerá na noite desta quarta-feira, 02, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Antes marcado para às 16 horas, o jogo, agora, será iniciado às 21h30min, à pedido da detentora dos direitos de transmissão.

O confronto será de grande importância para as duas equipes envolvidas. Pelo lado do Fortaleza, o objetivo é claro: alcançar a Copa Libertadores da América. Por isso, o Tricolor do Pici busca entrar no grupo dos oito primeiros colocados, para na sequência tentar permanecer ali até o final da competição.

"Quando a gente veste a camisa do Fortaleza, tem que pensar grande. Nosso objetivo está muito claro que é a Libertadores”, disse o volante Caio Alexandre durante embarque da equipe para São Paulo, na última segunda-feira, 31.

Para terminar a rodada no G-8 e impedir o título antecipado do Palmeiras, o escrete vermelho-azul-e-branco busca manter o bom desempenho apresentado em jogos fora de casa neste segundo turno do Campeonato Brasileiro. A única derrota do Fortaleza jogando como visitante no returno aconteceu no começo de setembro, quando a equipe foi superada pelo Fluminense por 2 a 1, na 26ª rodada.

Ao todo, o time do Pici disputou oito partidas no posto de visitante na segunda parte do campeonato e conquistou cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Foram nove gols marcados e cinco sofridos.

Por outro lado, o Palmeiras terá a motivação de poder ser campeão do Campeonato Brasileiro com três jogos de antecedência. Para isso acontecer, a equipe de Abel Ferreira precisará derrotar o Fortaleza. Caso aconteça, o Verdão irá terminar a rodada com, no mínimo, dez pontos de diferença para o Internacional (atual vice-líder da competição), com apenas nove a serem disputados.

Antes do elenco leonino embarcar para a capital paulista, Caio Alexandre ressaltou o que o Fortaleza precisa fazer para conquistar pontos jogando fora de casa diante do forte Palmeiras:

"A gente tem que estar com a cabeça muito concentrada. Temos que fazer um jogo impecável lá, temos que acertar em todos os detalhes, ser um time bem compacto, um time bem agressivo na marcação, ofensivamente também ter bons comportamentos. Acho que fazer isso vai fazer a gente estar perto de sair de lá com uma vitória ou algum ponto. O clima tem que ser mais de concentração, porque sabemos do que vale o jogo para eles e para a gente", disse.

Desfalques e retornos

Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá quase todo o elenco à disposição. Apenas o meia Lucas Lima não poderá entrar em campo diante do Palmeiras por questões contratuais.

Por outro lado, o Fortaleza contará com o retorno de dois atletas titulares da equipe. O primeiro deles será o volante Lucas Sasha, que deixou a partida diante do Coritiba após ter um mal-estar. Ele treinou normalmente com o grupo de jogadores e viajou para São Paulo. A outra novidade é o zagueiro Titi, que cumpriu suspensão na última rodada.

Os únicos desfalques por parte do Palmeiras são o meia Raphael Veiga, que se recupera de uma artroscopia no tornozelo direito, e o volante Jailson. Este segundo já está na fase de transição física.

