Fortaleza tenta impedir título do Palmeiras enquanto busca vaga na Libertadores

Fortaleza encara o Palmeiras na próxima quarta-feira com o intuito de estragar festa do título alviverde e somar pontos em busca da Libertadores

Terceira melhor campanha do segundo turno da Série A (33 pontos em 15 jogos, 48 no total), o Fortaleza tem como grande meta na reta decisiva da competição garantir uma vaga na Libertadores de 2023. Na nona colocação, o time precisa terminar a temporada na sexta, sétima ou oitava posições, hoje ocupadas por Athlético (51 pontos), Atlético-MG (51 pontos) e São Paulo (50 pontos). O cenário de G-8 foi confirmado após o título do Flamengo na Libertadores, conquistado no sábado mais recente, após vitória sobre o Athletico por 1 a 0, com gol de Gabigol, no Equador.

Na próxima quarta-feira, o Tricolor enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, time que lidera a competição e necessita da vitória diante de sua torcida para conquistar o título sem depender de outros resultados. O Brasil todo estará de olho no confronto, que foi transferido das 16h para às 21h45min justamente para que seja transmitido em TV aberta.

A missão do Fortaleza, portanto, é estragar a festa dos donos da casa e concomitantemente somar pontos na busca pelo lugar na Libertadores do ano que vem, objetivo confirmado pela lateral Juninho Capixaba. "O clima de festa é só para eles (Palmeiras). Nós vamos tentar os três pontos. Será um jogo difícil, mas temos que entrar ligados para conquistar a vitória e alcançar nossos objetivos, até porque estamos apresentando um bom futebol nas partidas recentes.", lembrou em entrevista durante a semana.

Por falar em Juninho Capixaba, o atleta vive grande fase, não apenas pelos dois gols na vitória contra o Coritiba, na quinta-feira passada, mas também pela participação efetiva em campo. O jogador lidera o Fortaleza em diversos quesitos, entre eles assistência para gols, interceptações, desarmes e cruzamentos.

No Palmeiras, ninguém esconde a ansiedade pela conquista da taça. O volante Zé Rafael admitiu que existe impaciência."A gente tem se preparado muito e a nossa equipe é muito focada, sabe que tem ainda muitas rodadas pela frente, que a gente precisa fazer nosso trabalho. Claro que se conseguirmos a gente se torna campeão. Temos trabalhado muito essa questão da ansiedade, mas com tranquilidade e com sabedoria o Abel tem ajudado para nos prepararmos da melhor forma e não sofrermos antes da hora", disse o jogador.

Para o jogo na capital paulista, o técnico Juan Pablo Vojvoda não tem nenhum jogador suspenso com cartão amarelo ou vermelho. Existe apenas uma dúvida médica: o volante Lucas Sasha, que teve uma concussão no começo do jogo contra o Coritiba e requer liberação do departamento médico após protocolos obrigatórios para tal contusão. Se estiver liberado, será titular.