Fortaleza aposta em "pacote" de medidas para renovar com Vojvoda

De acordo com Alex Santiago, vice-presidente e diretor de futebol do Tricolor, a permanência do treinador passa por uma série de fatores estruturais

Após participar da reunião que aprovou o regulamento da próxima edição do Campeonato Cearense, Alex Santiago, vice-presidente e diretor de futebol do Fortaleza, falou ao Esportes O POVO que o clube tem preparado uma série de medidas para convencer Juan Pablo Vojvoda a renovar com o Leão.

Segundo o dirigente, a permanência do treinador passa por uma série de fatores estruturais. O evento que sacramentou a fórmula de disputa do Estadual ocorreu nesta terça-feira, 1º.

“Estamos trabalhando em conversas já há algum tempo, construindo um projeto para o Vojvoda. A ideia é que ele entenda que não é só ficar mais um ano, mas que o clube pode o ajudar a evoluir na carreira dele. E o Fortaleza pode evoluir no próximo ano, isso é muito importante. Fortaleza foi um dos clubes que mais evoluíram no Brasil”, disse o gestor.

Alex ressaltou que o torcedor deve ter em mente que, caso ocorra, a renovação é baseada em um projeto o qual exige elaboração de um plano mais complexo, abordando diversos fatores. “São detalhes que a gente vai acertar, mas que fazem parte desse convencimento”, conta. Conforme o representante do time do Pici, as conversas ocorrem para ajustar cada um dos pontos.

“Não apenas o lado financeiro ou o argumento do tempo de contrato. Mas sim um pacote, um projeto que estamos apresentando, onde há melhores estruturas, melhorias de pessoas, melhorias de fluxos. Implementação de muito mais modernidade e tecnologia dentro do clube. Com o entendimento que aqui Vojvoda terá uma constante evolução, objetivo da carreira dele”, concluiu.

