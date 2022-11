Lucas Lima desfalca Fortaleza contra o Palmeiras por questão contratual

Palestra Itália e Tricolor do Pici se enfrentam na próxima quarta-feira, 2, às 21h30min, no Allianz Parque, em São Paulo (SP), pela 35ª rodada do Brasileirão

O meia Lucas Lima será desfalque do Fortaleza no jogo da próxima quarta-feira, 2. Emprestado ao Leão até o final de 2022, o atleta tem parte do salário pago pelo Palmeiras e, por isso, o contrato possui uma cláusula que o impede de enfrentar o time paulista.

Verdão e Leão se enfrentam às 21h30min, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Líder da competição com 74 pontos, o Palestra Itália pode confirmar o título diante do Tricolor do Pici, que está na 9ª posição com 48 pontos e busca uma vaga na pré-Libertadores.

A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

