Recuperado, Lucas Sasha treina e viaja com Fortaleza para enfrentar Palmeiras

Volante teve mal estar na partida diante do Coritiba, na semana passada, participou da atividade desta segunda-feira, 31, e embarca para São Paulo com delegação

No início da tarde desta segunda-feira, 31, o Fortaleza realizou o último treino em solo cearense antes de embarcar com destino a São Paulo para a partida contra o Palmeiras. O volante Lucas Sasha, que teve mal estar na última partida, participou da atividade e viaja com a delegação, apurou o Esportes O POVO.

Na vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, na última quinta-feira, 27, o camisa 88 deixou o campo mais cedo, ainda no primeiro tempo, após se sentir mal e vomitar no banco de reservas, sendo levado de ambulância para o hospital.

Na manhã de sexta, 28, o Tricolor informou que o atleta já havia recebido alta. Em vídeo nas redes sociais, Sasha disse que teve uma concussão cerebral após trombada com o juiz, o que gerou o mal estar.

Recuperado, o volante foi reintegrado ao elenco e treinou normalmente no início da tarde desta segunda, sendo relacionado para o confronto diante do Verdão, que pode definir o título brasileiro, na quarta-feira, 2, às 21h30min, no Allianz Parque, pela 35ª rodada da Série A.

O Leão do Pici é o nono colocado da competição nacional, com 48 pontos, já está garantido em uma competição internacional para 2023 e briga por uma vaga na fase prévia da Libertadores.

