Palmeiras não tem desfalques para encarar o Fortaleza; Endrick pode ser titular

Para atrapalhar a missão do Leão do Pici e alcançar o 11° título da competição, o técnico Abel Ferreira terá força máxima para a partida

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam na quarta-feira, 2 de novembro, em partida decisiva para as duas equipes. Para o Alviverde, pode ser o jogo que confirmará o título do Brasileirão; já para o Tricolor, um triunfo fora de casa tende a colocar o time na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Para atrapalhar a missão do Leão do Pici e alcançar o 11° título da competição, o técnico Abel Ferreira terá força máxima para enfrentar o Tricolor, que vem embalado com uma série de oito jogos sem perder. O time não tem jogadores suspensos e conta com apenas dois atletas no departamento médico: Raphael Veiga e Jailson.

O comandante português ainda estuda escalar o jovem Endrick, de 16 anos, que estreou recentemente no profissional e desencantou na última partida, marcando os gols do empate e da virada do Palmeiras sobre o Athletico-PR. De acordo com o ge São Paulo, o atacante briga pela vaga com o lateral-direito Mayke, que está improvisado no setor ofensivo.

Desta forma, o provável Palmeiras para encarar o Fortaleza deve ser escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony.

Mudança no horário da partida

A CBF alterou o horário da partida entre Palmeiras e Fortaleza, que acontece no dia 2 de novembro, no Allianz Parque. O jogo, que ocorreria às 16 horas, agora está previsto para iniciar às 21h45min.

