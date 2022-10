Lucas Sasha sente mal-estar e deixa a Arena Castelão de ambulância

O volante está consciente e foi encaminhado para o hospital mais próximo do estádio junto do Dr. Rafael Veras, médico do Tricolor, onde fará exames preventivos

Escalado como titular para a partida contra o Coritiba nesta quinta-feira, 27, o volante Lucas Sasha sentiu um mal-estar em campo aos 15 minutos do primeiro tempo e foi substituído por Zé Welison. No banco de reservas, o jogador chegou a vomitar e precisou deixar a Arena Castelão de ambulância.

Enquanto era conduzido para a maca, Sasha, consciente de tudo que estava acontecendo, conversou com alguns atletas do Fortaleza. Por precaução, o jogador do Tricolor do Pici foi levado ao hospital para realizar exames. Na arquibancada, a torcida gritou “Lucas Sasha” repetidas vezes em homenagem ao volante.

"Consciente, o atleta sentiu um mal-estar e foi encaminhado para o hospital mais próximo acompanhado do Dr. Rafael Veras, um dos médicos do clube", informou a assessoria do Leão.

Após Sasha ser colocado na ambulância, o juiz autorizou o retorno da partida, que ficou paralisada por cerca de seis minutos.