Vojvoda analisa vitória do Fortaleza e mira Libertadores: "Esse é o objetivo"

O Fortaleza voltou a vencer no Brasileirão ao derrotar o Coritiba na noite da última quinta-feira, 27, por 3 a 1. Com o resultado, o time chegou a oito jogos sem derrota e igualou a maior invencibilidade do clube na história do campeonato na era por pontos corridos.

Em coletiva, o técnico Juan Pablo Vojvoda analisou a vitória da equipe e disse que o time teve a oportunidade de matar o jogo ainda no primeiro tempo, quando Thiago Galhardo desperdiçou um pênalti, e elogiou a atuação do escrete vermelho-azul-e-branco.

“Acho que o primeiro tempo começamos muito bem. Criando finalizações a gol e conseguindo marcar no primeiro minuto. Em determinado momento do primeiro tempo o Coritiba pressionou a gente e criou duas chances (de gol), uma através da bola parada. Nós tivemos a oportunidade de matar o jogo com o segundo gol no primeiro tempo”, disse.

O treinador valorizou a postura da equipe no segundo tempo, onde conseguiu sustentar o resultado após o gol do Coritiba.

“No segundo tempo esperávamos que eles adiantassem as linhas e continuaram com a pressão um pouco mais alta. Conseguimos fazer um gol e pensamos que havíamos matado o jogo, mas o Coritiba voltou a reagir e a partir daí nós tivemos tranquilidade para sustentar esse momento e conseguir o terceiro gol”, falou.

Libertadores na mira

A vitória consolidou o Fortaleza na 9° colocação, com 48 pontos, e está a dois de distância do São Paulo, a última equipe na zona de classificação para a pré-Libertadores, levando em consideração que Flamengo ou Athletico-PR permaneçam entre os sete primeiros.

Desta forma, o clube está matematicamente classificado para a Sul-Americana em 2023. O objetivo de Vojvoda, porém, é bem claro: disputar novamente a Copa Libertadores.

“Esse é o objetivo: continuar lutando pela Libertadores. Estamos trabalhando dia a dia. Vai ser difícil, mas temos possibilidades e temos um time que vai responder nos momentos importantes como está respondendo. Restam ainda quatro jogos e temos que ir em cada um deles com máxima atenção porque cada ponto realmente é importante neste final de Brasileirão”, disse.

Próximo jogo

O Fortaleza visitará o Palmeiras no dia 2 de novembro, às 16 horas, no Allianz Parque. Para os mandantes, a partida pode valer a conquista do título antecipado. Já para o Leão, podem ser três pontos fundamentais para ficar cada vez mais próximo da Libertadores.

Vojvoda falou da importância da partida para ambos os times e projetou um duelo disputado.

“Vai ser um jogo importante. Mas todo jogo tem sua importância, nós vamos lutar. Esse jogo tem sua importância para continuarmos lutando pelo nosso objetivo (Libertadores). São três pontos que nós necessitamos, e eles também. Então, vai ser uma partida disputada, planejada por ambos os times e o principal é que estarão dois bons times frente a frente”, disse Vojvoda.



