Fortaleza iguala a própria melhor campanha em um turno de Campeonato Brasileiro

Leão do Pici chegou ao 33º ponto somado no returno e igualou a campanha feita nas primeiras 19 rodadas do Brasileirão de 2021

Na noite desta quinta-feira, 27, o Fortaleza venceu o Coritiba por 3 a 1 na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Brasileirão e fez história. Com os três pontos conquistados, o Leão do Pici igualou a sua melhor campanha em um único turno de Série A, na era dos pontos corridos.

O resultado da partida diante do Coxa garantiu ao escrete vermelho-azul-e-branco o 33º ponto apenas no returno do Brasileirão. Dessa forma, a equipe de Juan Pablo Vojvoda igualou a campanha do primeiro turno da edição de 2021 da Série A, que até então era a melhor do clube.

Para chegar aos mesmos 33 pontos do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2021, o Fortaleza precisou de três jogos a menos no returno da atual edição da competição. A marca foi alcançada em apenas 15 rodadas, com 10 vitórias, três empates e duas derrotas.

Agora, o Leão do Pici buscará quebrar o recorde de melhor campanha de uma equipe nordestina em um turno de Brasileirão, que pertence ao Vitória em 2013, quando somou 36 pontos nas últimas 19 rodadas da competição. Para isso, o Fortaleza precisará somar quatro pontos nos quatro jogos restantes.

