Nas arquibancadas do Castelão, torcedores do Fortaleza pedem a permanência de Vojvoda

Os pedidos de permanência do treinador argentino ecoaram por toda Arena Castelão na noite desta quinta-feira, 27, durante a vitória do Leão sobre o Coxa por 3 a 1

Diante da indefinição do futuro do técnico Juan Pablo Vojvoda, os torcedores do Fortaleza aproveitaram o clima descontraído na Arena Castelão, durante a vitória por 3 a 1 sobre o Coritiba, na noite desta quinta-feira, 27, para pedir a permanência do comandante argentino.

Momentos após o gol de Romarinho, que foi marcado aos 28 minutos do segundo tempo e sacramentou a vitória do Tricolor do Pici sobre o Coxa, os mais de 22 mil torcedores do Fortaleza começaram a cantar em alto e bom som: “Fica Vojvoda”. E assim permaneceram por alguns minutos.

Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico argentino agradeceu o gesto de carinho demonstrado pela torcida e afirmou que a melhor forma de retribuir isso é com o time entregando bons resultados:

“Com muita gratidão a cada um dos torcedores. Desde o primeiro momento, o principal é a atitude do time. Eu posso responder com o que o time dá dentro de campo, esse é o agradecimento. O melhor agradecimento que eu posso dar para cada um dos torcedores é que o time continue entregando e jogando, com todo o nosso trabalho, para o crescimento do clube”, disse Vojvoda.

O futuro do treinador argentino deverá ser definido apenas após o Campeonato Brasileiro. Mesmo com grandes especulações acerca de possíveis interesses de outras equipes em Vojvoda, a diretoria do Fortaleza trata com otimismo a permanência do comandante para a próxima temporada, segundo apurado pelo Esportes O POVO.

