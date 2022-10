Fortaleza iguala sua maior sequência invicta na história dos pontos corridos da Série A

Na atual edição do certame, o Leão derrotou Coritiba, América-MG, Avaí, Goiás e Flamengo. Nos jogos diante de Atlético-MG, Athletico-PR e Juventude, o time saiu com a igualdade no placar

O Fortaleza alcançou uma marca histórica no Campeonato Brasileiro. Na vitória por 3 a 1 diante do Coritiba, nesta quinta-feira, 28, o clube igualou sua melhor sequência invicta na era dos pontos corridos da Série A.



O Tricolor do Pici soma oito jogos sem perder no Brasileirão, mesmo número que registrou em 2020 sob o comando de Rogério Ceni. Na atual edição do certame, são cinco vitórias e três empates. Neste recorte, a equipe comandada por Vojvoda marcou 13 gols e foi vazado seis vezes.



Nesta sequência, o Leão derrotou Coritiba, América-MG, Avaí, Goiás e Flamengo. Nas partidas diante de Atlético-MG, Athletico-PR e Juventude, o escrete vermelho-azul-e-branco saiu com a igualdade no placar.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2020, a equipe acumulou oito jogos de invencibilidade, maior sequência até então. Neste período, foram quatro triunfos, contra Sport (1 x 0), Internacional (1 x 0), Atlético-MG (2 x 1) e Palmeiras (2 x 0).

O Tricolor empatou com Grêmio e Santos, ambos em 1 a 1; além de Atlético-GO e Coritiba, os dois sem gols.Antes disso, a maior sequência sem derrotas havia sido em 2019 também com Ceni no comando.

Naquela oportunidade, o Leão somou vitórias diante de Ceará (1 x 0), CSA (3 x 0), Santos (2 x 1), Goiás (2 x 1), Fluminense (0 x 0) e Bahia (2 x 1). Os empates foram contra Internacional (2 x 2) e Fluminense (0 x 0).



O Fortaleza terá a chance de superar esta marca na quarta-feira, 2, diante do Palmeiras. As equipes se enfrentam no Allianz Parque, às 16 horas, em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão.



Veja sequência invicta do Fortaleza na Série A 2022