Com vitória sobre o Coritiba, Fortaleza garante ao menos a Copa Sul-Americana para 2023

A vitória do Fortaleza sobre o Coritiba, por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, 27, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, valeu muito mais que três pontos para os cearenses. Com o resultado, o Leão do Pici já se garantiu em uma competição internacional na temporada de 2023: a Copa Sul-Americana

Ao vencer o Coxa na Arena Castelão, o escrete do Pici foi aos 48 pontos, pulou para a nona posição e já não pode mais ser alcançado pelo próprio Coritiba, que é o atual 15º colocado da competição, ou seja, primeira equipe fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Sobre o assunto Após vitória, Romarinho frisa que Fortaleza deve seguir em busca de "futuros objetivos" na Série A

Fortaleza x Coritiba: torcedores tentam invadir o Castelão e geram tumulto

Com dois gols de Capixaba, Fortaleza vence Coritiba e sobe na tabela da Série A

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com apenas quatro partidas a serem disputadas na Série A, o máximo de pontos que a equipe paranaense poderá alcançar na competição é 47, um a menos que a atual pontuação do Tricolor do Pici.

Inicialmente, o limite da zona de classificação para a Sul-Americana era na 12ª colocação. Porém, com a conquista do Flamengo na Copa do Brasil e o título da Copa Libertadores já estar garantido para uma equipe brasileira (Flamengo ou Athletico-PR), os clubes que ficarem em 13º e 14º do Brasileirão também garantirão vaga na Sula.

Com ao menos uma competição internacional garantida, o Leão do Pici agora busca uma vaga na Pré-Libertadores. Para isso, a equipe de Vojvoda precisará terminar, pelo menos, na oitava posição, que atualmente é ocupada pelo São Paulo, com 50 pontos.

Tags