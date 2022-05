Alianza Lima x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Alianza Lima e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta, 18 de maio (18/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Nacional do Peru, em Lima, Peru, às 23 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A situação do Leão no Grupo F não é das melhores, mas ainda há possibilidades de avanço. Na terceira posição, com quatro pontos, o cenário ideal para os cearenses seria conquistar a vitória no Peru e contar com tropeço do Colo-Colo-CHI, que visita amanhã o líder River Plate-ARG, este com dez pontos, na Argentina. Os chilenos estão na segunda colocação, com sete pontos. Nesta projeção, Pikachu e companhia chegariam para a última rodada precisando de um triunfo no confronto direto diante do Cacique, no estádio Monumental de Santiago-CHI, no próximo dia 25.

Um empate no Peru ainda mantém o time comandado por Vojvoda vivo. Entretanto, o Colo-Colo precisaria perder para o River Plate. A derrota para os peruanos significa eliminação da Libertadores. O Alianza Lima é a equipe mais frágil da chave, tem três derrotas em quatro partidas, soma um ponto e é o lanterna.

Alianza Lima x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Libertadores 2022 - Alianza Lima x Fortaleza



Escalação provável

Alianza Lima

4-4-2: Ángelo Campos; Yoni Vílchez, Ramos, Miguez e Rojas; Benítez, Josepmir Ballon, Jairo Concha e Lavandeira; Hernán Barcos e Aguirre. Téc: Carlos Bustos

Fortaleza

3-5-2: Boeck (F. Miguel); Tinga, Benevenuto e Titi; Pikachu, Hércules (Zé Welison), Felipe (Jussa), Lucas Lima e Lucas Crispim; Renato Kayzer e Moisés. Téc: Vojvoda

Quando será Alianza Lima x Fortaleza

Hoje, quarta, 18 de maio (18/05), às 23 horas (horário de Brasília)

Onde será Alianza Lima x Fortaleza

Estádio Nacional do Peru, em Lima, Peru



