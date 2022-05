Athletico-PR x Libertad ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Athletico-PR e Libertad se enfrentam hoje, quarta, 18 de maio (18/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada na Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Lanterna do Grupo B, o Furacão precisa da vitória para manter chances de se classificar às oitavas de final. Em quatro jogos, o clube conseguiu apenas um triunfo. Nos demais, empatou um duelo e tropeçou nos outros dois.

Pelo lado do Libertad, o clima é favorável, mas um declínio na rodada pode ser motivo de preocupação. O clube paraguaio é líder com sete pontos.

O Grupo B por um todo está muito disputado. Na sequência, vem o The Strongest com cinco somados, na terceira colocação. Depois, está o Caracas, com as mesmas unidades. Athletico-PR completa a tabela com quatro somados. (Com Gazeta Esportiva)

Athletico-PR x Libertad ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Libertadores 2022 - Athletico-PR x Libertad



Escalação provável

Athletico-PR

Bento; Erick, Matheus Felipe, Pedro Henrique, Abner Vinicius; Bryan Garcia, Hugo Moura, David Terans; Tomás Cuello, Augustín Canobbio e Pablo.

Libertad

Martín Silva; Iván Pires, Daniel Bocanegra, Viera e Matías Espinoza; Villalba, Hernesto Benítez, Marcelo Díaz e Mendieta; Roque Santa Cruz e Merlini.

Quando será Athletico-PR x Libertad

Hoje, quarta, 18 de maio (18/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Athletico-PR x Libertad

Arena da Baixada, em Curitiba, Paraná

