Tolima x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tolima e América-MG se enfrentam hoje, quarta, 18 de maio (18/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, Colômbia, às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN, no serviço de streaming por assinatura Star+, e na página da Conmebol no Facebook. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com apenas um ponto conquistado até então, o América-MG ocupa a lanterna do grupo D. Em quatro jogos, a equipe de Vagner Mancini tem três derrotas e um empate. Na liderança, está o Atlético-MG com oito, seguido do Tolima com sete. Em terceiro, está o Independiente Del Valle, com cinco.

O América-MG precisa vencer o Tolima e Independiente Del Valle, além de torcer para triunfos do Atlético-MG diante dessas mesmas equipes nas quinta e sexta rodadas do torneio continental. (Com Gazeta Esportiva)

Tolima x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal fechado

Star+: serviço de streaming por assinatura

Facebook: página da Conmebol

Copa Libertadores 2022 - Tolima x América-MG



Escalação provável

Tolima

Alexander Domínguez; Marulanda, Quiñones, José Moya, Junior Hernández, Juan Rios, Brayan Rovira, Anderson Plata, Orozco, Jeilson Mucumí e Gustavo Ramírez.

América-MG

Jailson; Éder, Iago Maidana, Germán Conti; Marlon, Patric, Lucas Kal, Índio Ramirez, Marlon Lopes; Pedrinho, Henrique Almeida e Juninho Valoura.

Quando será Tolima x América-MG

Hoje, quarta, 18 de maio (18/05), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Tolima x América-MG

Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué, Colômbia

