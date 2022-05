Santos x Union La Calera ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Santos e Union La Calera se enfrentam hoje, quarta, 18 de maio (18/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O embate é um duelo direto por uma vaga na próxima fase do torneio continental. O Peixe entrou na rodada na vice-liderança do grupo C, com sete pontos, um a menos que os chilenos, que estão na ponta. Em caso de derrota, os brasileiros estarão eliminados, já que apenas o primeiro de cada chave avança.

Do outro lado, La Calera vem de uma amarga derrota por 3 a 0 para a Universidad Católica pelo Campeonato Chileno. A equipe está na 14ª colocação do torneio, com 12 pontos, apenas dois a mais que o Antofogasta, que abre a zona de rebaixamento. (Com Gazeta Esportiva)

Santos x Union La Calera ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - Santos x Union La Calera



Escalação provável

Santos

João Paulo; Auro, Kaiky, Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Camacho (Sandry), Jhojan Julio e Goulart; Léo Baptistão e Marcos Leonardo.

Union La Calera

Arce; Wiemberg, Vilches e Pedro Henrique; Matías Fernández,Castellani, Alarcón e Esteban Valencia; César Pérez, Passerini e Sáez.

Quando será Santos x Union La Calera

Hoje, quarta, 18 de maio (18/05), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Santos x Union La Calera

Estádio Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

