River Plate-URU x Cuiabá ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

River Plate (URU) e Cuiabá se enfrentam hoje, quarta, 18 de maio (18/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal por assinatura Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Com apenas três pontos conquistados, o Cuiabá está em terceiro lugar do grupo B, seguido do River Plate-URU, com a mesma pontuação. Já Melgar-PER e Racing, que se enfrentam nesta quarta-feira, disputam a única vaga do grupo para a próxima fase da competição.

Sem o técnico Pintado, que saiu do clube após eliminação para o Atlético-GO, nos pênaltis, pela Copa do Brasil, o Cuiabá será comandado por Willian Araújo, técnico do sub-23. No domingo, na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, pelo Brasileirão, quem esteve à beira do gramado foi Luiz Fernando Iubel. (Com Gazeta Esportiva)

River Plate (URU) x Cuiabá ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: canal por assinatura

Copa Sul-Americana 2022 - River Plate (URU) x Cuiabá



Escalação provável

River Plate (URU)

Ichazo; Chopitea, José Aja, Brunelli e Clar (Pérez); Montiel, Nápoli, Galletto, Ocampo e Plada; Borbas.

Cuiabá

João Carlos; Joaquim, Paulão; Daniel Guedes, Igor Cariús; Rivas, Marcão Silva; Pepê (Rafael Gava); Jonathan Cafú, Marquinhos e André Luís.

Quando será River Plate (URU) x Cuiabá

Hoje, quarta, 18 de maio (18/05), às 19h15min (horário de Brasília)

Onde será River Plate (URU) x Cuiabá

Estádio Centenário, em Montevidéu, Uruguai

