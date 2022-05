Palmeiras x Emelec ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Emelec se enfrentam hoje, quarta, 18 de maio (18/05), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal fechado ESPN, no serviço de streaming por assinatura Star+, e na página da Conmebol no Facebook. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Palmeiras segue com desfalques para a partida desta quarta. Piquerez, que se recupera de lesão na coxa direita, é um deles. Depois de romper o ligamento cruzado do joelho direito em abril, Jailson não tem previsão de retorno aos gramados. Além disso, Luan e Veron ainda estão em transição física e não devem ficar à disposição de Abel Ferreira. Mayke é a última das baixas, com tendinopatia de calcâneo na perna direita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Do outro lado, o Emelec precisa de um resultado positivo para manter a segunda posição do grupo A da Libertadores. Os equatorianos têm cinco pontos somados, apenas um a mais do que o terceiro colocado Deportivo Táchira.

Palmeiras x Emelec ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN: canal fechado

Star+: serviço de streaming por assinatura

Facebook: página da Conmebol

Copa Libertadores 2022 - Palmeiras x Emelec



Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Kuscevic e Jorge; Zé Rafael (Danilo), Atuesta e Gustavo Scarpa; Wesley, Dudu e Rafael Navarro.

Emelec

Ortiz; Bryan Carabali, Quintero, Guevara e Pitton; Arroyo, Cevallos e Sebastian Rodríguez; Zapata, Joao Rojas e Cabeza.

Quando será Palmeiras x Emelec

Hoje, quarta, 18 de maio (18/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Palmeiras x Emelec

Estádio Allianz Parque, em São Paulo

Tags