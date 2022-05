Max Walef não viaja e desfalca Fortaleza no jogo contra o Alianza Lima pela Libertadores

Titular do Fortaleza, o goleiro Max Walef não viajou para o Rio de Janeiro e não embaracará com a delegação tricolor para o Peru. O arqueiro já está recuperado da conjuntivite, mas seguirá em treinamento no Pici. A informação é do setorista Miguel Júnior, da rádio O POVO/CBN.

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem à disposição Marcelo Boeck e Fernando Miguel para defender a meta tricolor. Nos últimos dois jogos do time, o ídolo Boeck foi o escolhido para a vaga no confronto decisivo diante do Alianza Lima, na quarta-feira, 18, às 23 horas (horário de Brasília), pela Libertadores.

O goleiro Max Walef foi desfalque do Fortaleza no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Vitória-BA, e na partida contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. O atleta deve retornar à equipe no duelo diante do Fluminense, no próximo domingo, 22, pelo Brasileirão.

Após o confronto diante da equipe carioca, o elenco e a comissão técnica do Leão permaneceram no Rio de Janeiro para facilitar a logística de viagem a Lima, no Peru. Na capital carioca, o escrete vermelho-azul-e-branco realizou, na manhã desta terça-feira,17, a atividade de apronto no Clube da Aeronáutica. A delegação embarca com destino a Lima às 15 horas desta terça.



