Alianza Lima engata sequência invicta antes de enfrentar o Fortaleza

A última derrota sofrida pela equipe peruana aconteceu diante do Tricolor do Pici, na terceira rodada da Copa Libertadores

Próximo adversário do Fortaleza na Copa Libertadores, o Alianza Lima vive uma boa sequência de resultados na temporada. Nos últimos quatro jogos, três válidos pelo Campeonato Peruano e um pelo torneio continental — diante do Colo-Colo-CHI —, o “Los íntimos” conquistou três vitórias e um empate.

A última vez que a equipe peruana sofreu um revés aconteceu exatamente para o Fortaleza, quando se enfrentaram na Arena Castelão, pela terceira rodada da Libertadores. Na ocasião, o Tricolor do Pici venceu a partida por 2 a 1, com gols de Silvio Romero e Hércules. No recorte recente, o Alianza Lima empatou com o Colo-Colo (1 a 1), e venceu o Carlos Stein (5 a 2), o San Martin (1 a 0) e o César Vallejo (2 a 0).

Sobre o assunto Vojvoda mira jogo do Fortaleza pela Libertadores e reforça apoio ao elenco: "Confio neles"

Fortaleza tem recorde negativo em início da Série A com cinco partidas sem vitórias

Max Walef se recupera da conjuntivite, mas Fortaleza não confirma viagem do goleiro para Lima

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O embate é de suma importância para as duas equipes, já que ambos lutam diretamente pela terceira colocação do Grupo F — posição que garante vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com quatro pontos, o Tricolor (3º) tem três de vantagem em relação aos peruanos (4º) e três a menos que o Colo-Colo, segundo colocado.

O confronto entre Alianza Lima e Fortaleza acontece na quarta-feira, 18, às 23 horas (horário de Brasília), no Estádio Nacional de Lima, no Peru.