Vojvoda mira jogo do Fortaleza pela Libertadores e reforça apoio ao elenco: "Confio neles"

A derrota do Fortaleza por 3 a 1 de virada para o Botafogo no último domingo, 15, pelo Brasileirão, não abalou a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda. Em entrevista coletiva, o treinador mirou o duelo contra o Alianza Lima na próxima quarta-feira, 18, pela Libertadores, e disse estar “muito confiante” para a partida e com o time.

“Temos um jogo pela frente contra o Alianza Lima; estou muito confiante, o jogo e o funcionamento do time são bons. Temos homens que jogam futebol e estão preparados para continuar na Copa Libertadores. Agora é continuar trabalhando. Temos que corrigir esse caminho no Brasileirão, mas nosso foco agora tem que estar na próxima partida”, afirmou.

O treinador argentino ainda negou se o mau resultado influenciará no desempenho do time no próximo confronto e ressaltou a confiança no elenco.

“Não vai influenciar. Eu conheço meus jogadores, conheço as pessoas que trabalham comigo, confio neles e eles confiam em mim também. Agradeço o esforço que estão fazendo. Vamos fazer um Fortaleza cada vez melhor. Jogando e conseguindo o que vamos conseguir”, concluiu.

Em último no Brasileirão, o Fortaleza tem apenas um ponto em cinco jogos disputados. O Tricolor possui uma partida a menos – contra o Ceará – em relação aos demais times no campeonato. Com a derrota, a distância entre o último colocado fora da zona de rebaixamento aumentou para cinco pontos.

Contra o Alianza Lima, o Leão do Pici precisa vencer se quiser manter vivo o sonho de avançar para as oitavas de final da Libertadores. Adversário direto do Fortaleza, uma vitória contra os peruanos também garante ao time uma vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

