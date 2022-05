Árbitro explica expulsão de Ceballos no jogo entre Botafogo e Fortaleza

O Fortaleza até saiu na frente do Botafogo no último domingo, 15, no Engenhão, mas tomou a virada na reta final e saiu de campo com uma derrota por 3 a 1 pela Série A. O bom início do Tricolor no confronto foi atrapalhado pela expulsão de Ceballos ainda no primeiro tempo. Após a partida, o árbitro Jefferson Ferreira de Moraes explicou na súmula o motivo do vermelho para o zagueiro do Leão.

Por dar um carrinho de forma temerária no seu adversário de número 2 na disputa de bola. Relato que após a apresentação do cartão vermelho, o referido atleta se dirigiu a mim tentando encostar sua testa na minha proferindo as seguintes palavras: ‘Você é louco! Aquele primeiro cartão não existe’. O referido atleta teve que ser contido pelos seus companheiros de equipe”, relatou o árbitro.

O zagueiro recebeu o primeiro cartão amarelo aos 29 minutos do primeiro tempo. Ainda de acordo com o documento “por retardar de maneira acintosa o reinício de jogo”. A expulsão do defensor aconteceu aos 39 minutos da etapa inicial. Moisés perdeu uma bola pela esquerda e Ceballos fez falta para conter o ataque da equipe carioca, levando o segundo amarelo.

