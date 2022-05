Sem Max Walef, Fortaleza embarca a Salvador para enfrentar o VItória

O goleiro foi diagnosticado com conjuntivite e não viajou com a delegação para o jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil; Tricolor venceu por 3 a 0 na ida

O goleiro Max Walef será desfalque do Fortaleza no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, diante do Vitória-BA. O goleiro não viajou com a delegação nessa quarta-feira, 11, por conta de uma conjuntivite. A informação foi divulgada inicialmente pelo Futebolês e confirmada pelo Esportes O POVO.

O arqueiro vai ser reavaliado posteriormente para saber se tem condições de se juntar ao grupo na próxima sexta-feira, 13, no Rio de Janeiro, onde o Tricolor se reapresenta para enfrentar o Botafogo-RJ no domingo, 15.

O clube finalizou a preparação para o jogo na manhã dessa quarta-feira, 11, e embarcou com destino a Salvador no início de tarde. A equipe não irá treinar em solo baiano.

Sem Walef, Vojvoda terá Marcelo Boeck e Fernando Miguel como opções para a partida. O primeiro ainda não entrou em campo pela atual temporada, enquanto o segundo atuou em cinco partidas pela Copa do Nordeste.

O Fortaleza venceu por 3 a 0 no jogo de ida, na Arena Castelão, e pode até perder por dois gols de diferença na volta que se classifica para a próxima fase. O confronto está marcado para esta quinta, 12, às 19 horas, no Estádio Barradão.

Colaborou Afonso Ribeiro

