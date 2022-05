Max Walef se recupera da conjuntivite, mas Fortaleza não confirma viagem do goleiro para Lima

Titular do Fortaleza, o goleiro Max Walef está recuperado da conjuntivite. A informação partiu do próprio jogador, que publicou no Instagram um agradecimento aos médicos que o acompanharam nos últimos dias.

“Fala, pessoal. Queria agradecer a todo o departamento médico do Fortaleza e a doutora Régia Sobral, pelo seu carinho e cuidados comigo. Não estava com uma simples conjuntivite, era algo mais sério do que se imaginava. Já estou de volta", escreveu, junto de uma foto, que mostra a condição normal dos olhos dele.

A dúvida agora é se Max Walef viaja para o Rio de Janeiro, onde está a delegação do Fortaleza, para seguir com o time para o Peru, ou se segue treinando no Pici até o retorno da delegação. O clube não informou sobre essa situação, mas a tendência é que o goleiro não embarque.

Na tarde desta segunda-feira, o elenco tricolor treinou novamente no CT do Fluminense, que será o próximo adversário do Leão na Série A. À disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para defender a meta do Tricolor estão os experientes Marcelo Boeck e Fernando Miguel. O primeiro, inclusive, substituiu Max nos últimos dois jogos do time.

Na terça, o Fortaleza seguirá de voo fretado para Lima. O horário do voo não foi informado pelo Fortaleza. O próximo compromisso do time é pela Copa Libertadores da América, contra o Alianza Lima, na quarta-feira, 18.



