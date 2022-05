Fernando Miguel ou Boeck? Sem Walef, Vojvoda terá que definir reserva imediato

Sem Max Walef, que se recupera de conjuntivite, o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, terá que modificar o único setor no qual não faz alteração desde fevereiro. Fernando Miguel e Marcelo Boeck são os principais concorrentes.

O primeiro começou a temporada como titular, mas não atua desde 15 de fevereiro. Vindo do Atlético-GO como um dos goleiros com mais defesas na Série A de 2021, Fernando Miguel não conseguiu se firmar no Fortaleza e acabou perdendo posição para Walef. Na segunda semana de março, ele sofreu uma lesão no joelho esquerdo, durante um treino e precisou passar por uma artroscopia.

Cerca de um mês depois, ele voltou a viajar com a delegação tricolor, mas só voltou a figurar no banco de reservas em 27 de abril, quando o Fortaleza enfrentou o Alianza Lima-PER pela Libertadores no Castelão. Ele foi o reserva imediato no jogo seguinte, contra o Corinthians, mas cedeu espaço para Marcelo Boeck na relação nas últimas duas partidas do Tricolor, contra River Plate-ARG e São Paulo.

O ídolo tricolor, porém, está há mais tempo sem atuar que o companheiro de posição. A última vez que Boeck atuou foi em 9 de dezembro, no último jogo do Fortaleza pela Série A de 2021, contra o Bahia. O bom fim de temporada no ano passado garantiu ao goleiro mais um ano de contrato, porém, em pouco mais de três meses de temporada, o camisa 1 do Leão ainda não teve oportunidades em 2022.

Contra o Vitória-BA, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil, que acontece na noite desta quinta-feira, 12, no Barradão, o torcedor tricolor saberá quem, para Vojvoda, é o reserva imediato de Max Walef. O escolhido pode até ganhar uma sequência no domingo, caso o titular não se recupere a tempo de viajar e se juntar à delegação.



