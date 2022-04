Fernando Miguel volta a ser relacionado para uma partida do Fortaleza

Passados 25 dias após a realização de uma artroscopia no joelho esquerdo, o arqueiro treinou normalmente com o grupo e seguiu viagem para a Argentina

Quando realizou a artroscopia no joelho esquerdo, em 17 de março, o goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza, tinha o prazo de 30 a 45 dias para estar novamente à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. Nesta segunda-feira, apenas 25 dias depois da cirurgia, porém, o arqueiro foi relacionado para uma partida do Tricolor novamente.

Fernando Miguel seguiu com a delegação do Fortaleza para Buenos Aires e, pelo menos em tese, está disponível para atuar na partida contra o River Plate se o treinador quiser. Antes do embarque, o goleiro treinou normalmente com o grupo no centro de excelência Alcides Santos. Nos últimos boletins médicos divulgados pelo clube, já era informado que ele estava em fase de transição.

O jogador de 37 anos teve uma lesão no menisco do joelho esquerdo no dia 10 de março, em um treinamento. Antes mesmo disso acontecer, ele já tinha perdido a condição de titular para Max Walef. Fernando Miguel defendeu a meta tricolor nos cinco primeiros jogos da temporada.



