Fernando Miguel, do Fortaleza, realiza cirurgia após lesão no menisco

O goleiro Fernando Miguel, do Fortaleza, realizou nesta quinta-feira, 17, uma artroscopia no joelho esquerdo. O atleta havia se machucado em treino na semana passada, e em exame de imagem foi constatado uma lesão no menisco.

Segundo a assessoria, o procedimento foi bem sucedido e sem nenhuma intercorrência. O arqueiro já iniciou o protocolo de recuperação com com equipe de fisioterapia no Departamento Médico do clube e deve retornar aos treinos em aproximadamente 30 dias.

Fernando Miguel chegou ao Fortaleza ao fim da temporada 2021 para assumir a titularidade da posição em 2022. Com contrato até o fim de 2022, o arqueiro recebeu aval do preparador de goleiros da comissão técnica de Juan Pablo Vojvoda, Santiago Piccinini. O jogador perdeu a titularidade, em fevereiro, após contrair uma virose.



