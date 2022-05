Fortaleza volta a enfrentar Ceni e busca primeira vitória contra o ex-treinador

Clube e técnico se reencontram pela quarta vez, a segunda diante da presença da torcida no Castelão; confira o retrospecto do duelo

O Fortaleza enfrenta o São Paulo no próximo domingo, 8, às 19 horas, na Arena Castelão, e a torcida leonina reencontrará um velho conhecido: o ídolo e ex-treinador Rogério Ceni. O confronto marcará a quarta vez em que o clube e o técnico se enfrentam desde a primeira passagem do comandante pelo Pici.

A última vez em que o clube cearense e o ex-treinador se enfrentaram foi em novembro de 2021, pela 31° rodada do Brasileirão, quando o Leão recebeu o São Paulo na Arena Castelão. Naquele jogo, o Fortaleza abriu o placar com o atacante Robson e vencia até os acréscimos do segundo tempo, quando Benítez fez um belo gol de falta e garantiu o empate para o Tricolor Paulista.

Sobre o assunto Tinga lamenta falta de critério da arbitragem, mas valoriza ponto conquistado diante do River

Após empate na Libertadores, Vojvoda exalta evolução de desempenho do Fortaleza

Silvio Romero chega a marca de nove gols e se iguala a Pikachu na artilharia do Fortaleza

Silvio Romero é o segundo estrangeiro com mais gols na história do Fortaleza; veja ranking

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em três jogos disputados, o Fortaleza nunca venceu Rogério Ceni. Além do duelo no segundo turno do Brasileirão, o Tricolor do Pici enfrentou o técnico mais duas vezes enquanto ele treinava o Flamengo, com uma derrota por 2 a 1, também pela edição 2021 do campeonato, e um empate sem gols, em 2020.

Ídolo do Fortaleza, será a segunda vez que Ceni reencontrará a torcida do ex-clube no Castelão. Pelo Tricolor do Pici, foram 153 jogos disputados e 81 vitórias. O técnico ainda conquistou os títulos inéditos da Série B e da Copa do Nordeste, além de vencer dois Estaduais, e levou o clube a disputar um torneio internacional pela primeira vez na história.

Tags