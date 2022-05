Silvio Romero é o segundo estrangeiro com mais gols na história do Fortaleza; veja ranking

Com nove tentos, o centroavante argentino se isolou na segunda posição da artilharia estrangeira do clube. No topo da lista, está Fred Alemão que vestiu a camisa tricolor em 1938 e balançou as redes 14 vezes

Autor do gol do Fortaleza no empate em 1 a 1 diante do River Plate, pela Libertadores, o atacante Silvio Romero é peça importante para a equipe comandada pelo técnico Vojvoda. Nas últimas seis partidas, o centroavante marcou cinco vezes e chegou a nove gols na temporada, isolando-se como o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Fortaleza.

O ranking é liderado por Fred Alemão, que fugiu do regime nazista da Alemanha em 1938. O atacante marcou 14 tentos oficiais com a camisa do Leão. Os dados são do jornalista e pesquisador, Luca Laprovitera em colaboração com David Barboza, especialista em história dos clubes cearenses e um dos autores do Almanaque do Fortaleza.

Neste ano, Silvio Romero atuou em 23 partidas, 10 como titular e igualou-se a Yago Pikachu na artilharia do clube na temporada. O argentino também é o principal goleador da equipe na Libertadores, sendo o responsável por dois dos quatro gols que o Tricolor do Pici marcou até então no torneio.

O camisa 18 balançou as redes pela primeira vez na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia, pela Copa do Nordeste. Depois marcou na goleada por 5 a 0 contra o Pacajus, nas quartas do Cearense, e nas vitórias sobre Atlético-BA e Náutico-PE, no mata-mata do Nordestão, sendo um gol em cada jogo. O argentino anotou dois tentos contra o Vitória, pela Copa do Brasil, um no jogo de volta da decisão do Estadual contra o Caucaia, e deixou o dele diante do Alianza Lima.

O centroavante, ex-Independiente-ARG, chegou ao Pici para assumir a posição de artilheiro e elevar a qualidade técnica do setor ofensivo da equipe. Na temporada passada, o atacante foi o goleador do clube argentino com 22 gols em 55 jogos, o melhor desempenho da sua carreira.

O estrangeiro com mais gols pelo Tricolor do Pici é o atacante Fred Alemão. São 15 gols no total, sendo 14 deles em confrontos oficiais. O jogador era judeu e fugiu da Alemanha durante o regime nazista de Adolf Hitler em 1938. Estreou pelo Fortaleza no dia 1º de maio do ano de sua chegada, na derrota por 3 a 2 para o Estrela do Mar. Em 1938, consagrou-se campeão cearense pelo Fortaleza, era 11º título estadual do escrete vermelho-azul-e-branco.

O atacante argentino Valetín Depietri é o terceiro atleta não brasileiro com mais gols feitos com a camisa tricolor. Ele chegou ao Pici em julho de 2021. Revelado pelo Santamarina, da Argentina, o jogador de 21 anos assinou contrato com o clube até julho de 2024. Em menos de um ano, o jovem já balançou as redes quatro vezes e é o terceiro maior artilheiro estrangeiro do Fortaleza.

O zagueiro Juan Quintero, que esteve no clube entre 2019 e 2021, anotou dois tentos pelo Leão. Outros jogadores estrangeiros que marcaram gols com a camisa tricolor foram os atacantes Ángelo Henríquez e Nello Selmi, além do lateral esquerdo Gastón Filgueira. Todos com um gol cada.

Confira ranking de estrangeiros com mais gols oficiais pelo Fortaleza:

1º Fred Alemão (Alemanha): 14 gols (1938)

2º Silvio Romero (Argentina): 9 gols (2022)

3º Valentín Depietri (Argentina): 4 gols (2021-2022)

4º Mario Petter Bernard (Holanda): 3 gols (1918-1929)

5º Juan Quintero (Colômbia): 2 gols (2019-2021)

6º Ángelo Henríquez (Chile): 1 gol (2021-2022)

6º Gastón Filgueira (Uruguai): 1 gol (2017)

6º Nello Selmi (Itália): 1 gol (1919-1920)



