Silvio Romero chega a marca de nove gols e se iguala a Pikachu na artilharia do Fortaleza

Nos últimos seis jogos, o centroavante argentino balançou as redes cinco vezes. Na Libertadores, o camisa 18 é o principal goleador do Tricolor do Pici, com dois tentos em quatro jogos disputados

Autor do gol do Fortaleza no empate por 1 a 1 diante do River Plate, pela quarta rodada da Copa Libertadores, o atacante Silvio Romero tem se tornado peça importante para o time comandado pelo treinador Vojvoda. Nos últimos seis jogos, o atacante marcou cinco vezes, totalizando nove tentos na temporada e igualando-se a Yago Pikachu na artilharia do clube.

Neste ano, o centroavante argentino atuou em 23 partidas, 10 como titular. Além de figurar na artilharia geral do Leão, o camisa 18 também é o principal goleador do time na Copa Libertadores, sendo o responsável por dois dos quatro gols que o escrete vermelho-azul-e-branco marcou até então na competição.

Sobre o assunto Tinga lamenta falta de critério da arbitragem, mas valoriza ponto conquistado diante do River

Fortaleza é o time que mais efetua dribles e o segundo com a melhor pontaria da Libertadores

Após empate na Libertadores, Vojvoda exalta evolução de desempenho do Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante do River Plate, a atuação de Silvio Romero não limitou-se somente ao gol. O centroavante foi muito participativo nas construções ofensivas, seja realizando o pivô entre os zagueiros para abrir espaços nas linhas defensivas, como também jogando de frente, com passes e dribles. Em um dos lances protagonizados pelo argentino, por exemplo, Lucas Lima ficou cara a cara com o goleiro Armani, mas o meio-campista desperdiçou a chance.