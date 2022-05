Tinga lamenta falta de critério da arbitragem, mas valoriza ponto conquistado diante do River

O capitão do Tricolor reclamou principalmente de um lance envolvendo Renato Kayzer no segundo tempo, em que o centroavante sofre uma falta próximo a área

O zagueiro Tinga deixou o campo após o empate por 1 a 1 entre Fortaleza e River Plate lamentando a atuação do árbitro da partida. Segundo o atleta do Tricolor, o juiz não teve critério durante o confronto. Apesar da reclamação, o capitão do escrete vermelho-azul-e-branco valorizou o ponto conquistado e enfatizou que a equipe seguirá firme em busca da classificação às oitavas de final da Libertadores.

A principal reclamação de Tinga foi direcionada a uma falta sofrida por Renato Kayzer aos 30 do segundo tempo. No lance, apesar do atacante cair dentro da área e todo o time do Fortaleza pedir a marcação do pênalti, as câmeras da transmissão confirmaram que o choque aconteceu fora - ou seja, não houve penalidade. O juiz, embora o contato claramente faltoso, interpretou a ação do jogador do River Plate como normal.

Sobre o assunto Torcida do Fortaleza exibe mosaicos antirracistas diante do River Plate na Libertadores

Fortaleza na Libertadores 2022: tabela de classificação do Grupo F hoje, 5

Fortaleza pressiona o River Plate, mas desperdiça chances e empata por 1 a 1 pela Libertadores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu não queria botar a culpa, mas o pênalti que ele deu, tranquilo, ele interpretou que foi pênalti. Mas ele poderia ter interpretado também com o Kayzer o mesmo lance. Ele falou para mim no intervalo que ele iria interpretar igual se fosse parecido o lance. Foi igual, parecido, a bola estava pra gente. Ele tinha que dar o pênalti, mas infelizmente não deu. Ponto importantíssimo aqui, e agora vamos lutar no Peru, dois jogos fora de casa, vamos fazer de tudo para conseguir o segundo lugar”, pontuou.

Sobre a partida, Tinga ressaltou que confrontos deste nível são decididos nos detalhes. Apesar da superioridade geral no embate, o Fortaleza pecou pela ineficiência nas conclusões dos lances.

“É um jogo de detalhe. A gente sabia que a equipe do River iria pressionar também, é uma equipe muito qualificada. A gente começou muito bem, tivemos oportunidades de fazer o gol e fizemos o primeiro. Tivemos outras oportunidades de fazer mais gols, mas infelizmente não fizemos”, disse.