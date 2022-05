Após empate na Libertadores, Vojvoda exalta evolução de desempenho do Fortaleza

O treinador elogiou a atuação do Tricolor do Pici no empate por 1 a 1 diante do River Plate, pela quarta rodada do torneio continental, e reforçou que a equipe passa por um momento de crescimento na temporada

Superior no panorama geral da partida contra o River Plate, o desempenho do Fortaleza agradou ao treinador Juan Pablo Vojvoda. Após o empate por 1 a 1 contra o clube argentino, o comandante enfatizou que o escrete vermelho-azul-e-branco está em um momento de crescimento na temporada.

“Eu acho que foi um jogo muito disputado, contra um adversário que propõem uma ideia muito similar a nossa, de intensidade e pressão, com um jogo de mobilidade. Acho que o Fortaleza teria que estar em um nível muito alto, como tivemos hoje. Eu também penso que o time vem crescendo, o time cria situações de gols, elabora jogadas. Eu acho que o Fortaleza, não só nessa partida, mas há quatro ou cinco partidas vem evoluindo o seu comportamento”, analisou.

Diante de um dos principais clubes do continente, o Fortaleza, apoiado por mais de 48 mil torcedores na Arena Castelão, se impôs e pressionou o River Plate durante boa parte do jogo. Para o treinador, a atuação da equipe deixou a sensação de que era possível deixar o campo com os três pontos.

“Hoje os jogadores, eu e as pessoas que assistiram no Castelão sentiram que havia a possibilidade de vencermos o jogo. Logicamente, o adversário teve as suas possibilidades também, principalmente em transição. Mas acho que o Fortaleza tem capacidade e qualidade, sempre perto do trabalho tático e físico, para continuar brigando pelos nossos objetivos durante o ano”, disse.