Crucial, Yago Pikachu deu assistência para todos os gols do Fortaleza na Libertadores

Jogador mais decisivo do Fortaleza na temporada 2022, Yago Pikachu acumula outra marca crucial pelo Tricolor: o atleta deu assistência para todos os três gols da equipe na Copa Libertadores. O ala-direito busca manter a média de uma participação direta por jogo no torneio em duelo contra o River Plate nesta quinta-feira, às 19 horas, na Arena Castelão.

O Fortaleza marcou gols na derrota por 2 a 1 para o Colo-Colo e na vitória pelo mesmo placar contra o Alianza Lima, ambas as partidas disputadas no Castelão. Contra os chilenos, Yago Pikachu recebeu livre em profundidade e rolou para Renato Kayzer diminuir o marcador. Já diante dos peruanos, o ala-direito cruzou para Silvio Romero abrir o placar, e no segundo tempo escorou de primeira para Hércules decretar a primeira vitória do Tricolor na história da Libertadores.

Com a marca, Yago Pikachu é o segundo jogador com mais assistências na Libertadores, ao lado de Wesley, do Palmeiras, e Kevin Velasco, do Deportivo Cali-COL. Os três estão atrás somente de Bruno Henrique, do Flamengo, que tem quatro.

Fundamental no time principal de Juan Pablo Vojvoda, Yago Pikachu marcou o gol que deu o segundo título da Copa do Nordeste ao Fortaleza na decisão contra o Sport, na Arena Castelão. E na final do Campeonato Cearense, o camisa 22 balançou a rede duas vezes e contribuiu com uma assistência na goleada por 4 a 0 contra o Caucaia, que sentenciou o tetracampeonato Estadual do clube.

Em 2022, Yago Pikachu é o líder isolado em participações diretas em gol pelo Fortaleza. O ala-direito marcou nove vezes e realizou sete assistências, totalizando 16 contribuições em 46 gols marcados pela equipe, que disputou 25 jogos no ano.

Titular na sequência de três jogos do Fortaleza em oito dias, Yago Pikachu deve voltar figurar entre os 11 iniciais para o jogo decisivo contra o River Plate, que pode definir os rumos do Leão na Copa Libertadores.

