Após folga geral, elenco do Fortaleza se reapresenta nesta terça-feira com foco no River Plate-ARG

Os gramados do centro de excelência Alcides Santos estiveram vazios nesta segunda-feira, 2. Apesar da derrota do Fortaleza para o Corinthians em São Paulo, a terceira consecutiva na Série A, o elenco tricolor ganhou folga, já que o próximo compromisso só será disputado na quinta-feira, 5.

Em três dias, o Leão vai encarar novamente o River Plate, da Argentina, em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Enquanto o Fortaleza busca a segunda vitória consecutiva no torneio, que o deixaria bem vivo na por vaga nas oitavas de final do torneio, os Milionários tentam encaminhar esta classificação e para isso precisam do triunfo.

A delegação tricolor desembarcou em Fortaleza às 2h45min desta segunda. Os jogadores foram liberados para descansar já que há algum tempo não tinham folga, pela sequência de jogos próximos no calendário.

A preparação do time para o duelo começa nesta terça-feira, 3, no turno da tarde, no Pici. Em tese, o técnico Juan Pablo Vojvoda conta com todos os jogadores, já que o último boletim informava que o departamento médico estava vazio. O Leão também não tem nenhum jogador suspenso por terceiro cartão amarelo ou sequer pendurado.

O elenco do Fortaleza já sabe que contará com um Castelão cheio para encarar o River Plate. Mais de 43 mil pessoas já reservaram lugar na arquibancada, com check-ins ou compra de bilhetes avulsos.

