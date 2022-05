River Plate goleia por 7 a 0 antes de encarar o Fortaleza na Libertadores

Próximo adversário do Fortaleza, o River Plate goleou o Sarmiento por 7 a 0, no último sábado, 30, fora de casa, pela Copa da Liga Argentina. Cearenses e argentinos se enfrentam na próxima quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com a goleada, o River Plate chegou a 26 pontos no Grupo A e garantiu vaga para as quartas de final da Copa da Liga Argentina. O destaque da partida foi o atacante Julián Álvarez, autor de três gols.

Na última parcial divulgada pelo Tricolor do Pici,no sábado, 30, mais de 33 mil pessoas já garantiram presença na Arena Castelão para a partida contra o River Plate. No duelo de ida, em Buenos Aires, as equipes jogaram com mais de 70 mil torcedores no Monumental de Núñez.

O confronto entre Fortaleza e River Plate será a última partida do Tricolor do Pici como mandante na fase de grupos desta edição da Libertadores. O Leão soma uma derrota diante do Colo-Colo e uma vitória sobre o Alianza Lima, atuando no Gigante da Boa Vista pela competição continental.



