Fortaleza x River Plate: quase 43 mil torcedores estão garantidos no Castelão

O Fortaleza divulgou no início da tarde desta segunda-feira, 2, a nova parcial de ingressos para o duelo histórico contra o River Plate pela quarta rodada da Libertadores, no Castelão. De acordo com o clube, 42.862 torcedores estão garantidos para acompanhar o jogo no estádio.

Deste número total, 33.870 torcedores realizaram check-in. O clube vendeu ainda 8.992 ingressos para a partida, que será disputada na quinta-feira, 5, às 19 horas. Cinco setores estão esgotados: Especial, Bossa Nova, Premium, Superior Central e Inferior Sul.

O torcedor ainda pode adquirir ingresso para os seguintes setores do Castelão: Superior Sul, Superior Norte e Inferior Norte. Os bilhetes podem ser comprados online (Bilheteria Virtual) ou nas Lojas Lojas Leão 1918, Tricolaço, Arena Leão e Truck Leão 100 (Solares Shopping). No dia do jogo, os bilhetes estarão também disponíveis, a partir das 8h, na Arena Castelão.

Valores dos ingressos:

Superior Norte e Sul: R$ 100,00 / R$ 50,00

Inferior Norte: R$ 80,00 / R$ 40,00

Mais informações: fortaleza1918.com.br

