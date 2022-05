Corinthians x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Corinthians e Fortaleza se enfrentam hoje, domingo, 1º de maio (01/04), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal aberto, na Globo, e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega para o confronto em momento positivo. Depois de quatro derrotas consecutivas, Romero e companhia reagiram e engataram sequência invicta de três vitórias e um empate, garantindo o tetra do Campeonato Cearense neste intervalo. Na última apresentação, o Tricolor conquistou triunfo histórico ao bater o Alianza Lima por 2 a 1 na Libertadores, o primeiro na competição.

TERCEIRO LUGAR no Brasileirão com seis pontos conquistados após duas vitórias e uma derrota, o Corinthians também surge num momento de recuperação na temporada. O clube viveu período turbulento com pressão da torcida depois de empatar com a frágil Portuguesa-RJ na Copa do Brasil e perder por 3 a 0 para o Palmeiras na Série A. Entretanto, na última apresentação, o Timão deixou seu torcedor orgulhoso ao bater o Boca Juniors por 2 a 0, em casa, pela Libertadores.

Corinthians x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: na TV aberta

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Corinthians x Fortaleza

Escalação provável

Corinthians

4-3-3: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Robert Renan (Raul Gustavo) e Lucas Piton; Du Queiroz (Xavier), Paulinho (Cantillo) e Giuliano; Róger Guedes, Gustavo Mosquito (Gustavo Mantuan) e Júnior Moraes (Jô). Téc: Vítor Pereira.

Fortaleza

3-5-2: Max Walef; Tinga, Marcelo Benevenuto e Ceballos; Pikachu, Zé Welison (Felipe), Hércules (Jussa), Lucas Lima e Lucas Crispim; Romero (Renato Kayzer) e Depietri (Moisés). Téc: Juan Pablo Vojvoda.

Quando será Corinthians x Fortaleza

Hoje, domingo, 1º de maio (01/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Corinthians x Fortaleza

Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

