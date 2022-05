Botafogo x Juventude ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Botafogo e Juventude se enfrentam hoje, domingo, 1º de maio (01/04), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 11 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Glorioso, que soma quatro pontos e vem de empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiás, atuou apenas uma vez na capital carioca pela competição e perdeu de 3 a 1 para o Corinthians. Neste jogo, o Botafogo foi dirigido pelo auxiliar Betinho, pois Luís Castro ainda não tinha visto de trabalho. Assim, o treinador português vai dirigir o time pela primeira vez no Rio de Janeiro. E com casa cheia, pois a torcida esgotou todos os ingressos na venda antecipada e mais de trinta mil botafoguenses vão empurrar o time.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Livre de desgaste muscular, o meia Marlon será a novidade no Juventude. Uma das principais contratações do clube, ele enfim poderá estrear. Além disso deve ocupar a vaga de Edinho, com lesão nos ligamentos do tornozelo direito. Expulso contra o Cuiabá, o zagueiro Vitor Mendes cumpre suspensão e cede o posto para Paulo Miranda. Em compensação o atacante Paulinho Moccelin volta a ficar à disposição após ter ficado suspenso na rodada passada. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Juventude ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2022 - Botafogo x Juventude

Escalação provável

Botafogo

Gatito Fernández; Renzo Saravia, Philipe Sampaio, Víctor Cuesta e Daniel Borges; Patrick de Paula, Luís Oyama e Chay; Diego Gonçalves, Victor Sá e Erison.

Juventude

Cesar; Rodrigo Santos, Rafael Forster, Paulo Miranda e William Matheus; Yuri, Jadson, Marlon e Oscar Ruiz; Paulinho Moccelin e Ricardo Bueno.

Quando será Botafogo x Juventude

Hoje, domingo, 1º de maio (01/05), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Juventude

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro



Tags