Altos-PI x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo da Copa do Brasil 2022 entre Altos-PI e Flamengo será disputado hoje, 1º, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Altos-PI e Flamengo se enfrentam hoje, domingo, 1º de maio (01/04), pela terceira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no Estadio Albertão, em Teresina (PI), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Flamengo atuou na última quinta-feira em Santiago, no Chile. A equipe conquistou sua terceira vitória em três jogos pela fase de grupos da Libertadores. Como na próxima quarta o time estará na Argentina para encarar o Talleres de Córdoba, é provável que o técnico Paulo Sousa poupe vários titulares.

Do outro lado, o Flamengo vai encontrar uma equipe que nunca chegou à terceira fase da Copa do Brasil. Em 2022, os piauienses surpreenderam os favoritos Sport-PE e ABC-AL nas duas fases anteriores. (Com Gazeta Esportiva)

Altos-PI x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa do Brasil 2022 - Altos-PI x Flamengo

Escalação provável

Altos-PI

Marcelo, Júlio Ferrari, Mimica, Lucas Souza e Dieyson; Marconi, Alexandre Quaresma, Sousa Tibiri e Dieguinho; Eliélton e Manoel.

Flamengo

Hugo, Willian Arão, David Luiz e Léo Pereira; Rodinei, Thiago Maia e Diego Ribas; Marinho, Pedro e Lázaro.

Quando será Altos-PI x Flamengo

Hoje, domingo, 1º de maio (01/05), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Altos-PI x Flamengo

Estadio Albertão, em Teresina (PI)

