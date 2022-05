Coritiba x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Coritiba e Fluminense será disputado hoje, 1º, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Coritiba e Fluminense se enfrentam hoje, domingo, 1º de maio (01/04), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná, às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e na Rede Globo. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Tricolor tem os mesmos quatro pontos do Coritiba, que vem de um empate surpreendente com o Atlético-MG, por 2 a 2, em Minas Gerais. Mas o desafio será grande, pois o Coxa está invicto no Couto Pereira nesta temporada. Já são dez partidas sem derrotas.

O Coxa terá reforços em sua escalação. O volante Andrey, recuperado de um desgaste muscular, e o artilheiro Léo Gamalho, livre de um desconforto na coxa esquerda, reaparecem no Coxa. Eles ocupam, respectivamente, as vagas de Val e Clayton. (Com Gazeta Esportiva)

Coritiba x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Rede Globo: TV aberta

Brasileirão Série A 2022 - Coritiba x Fluminense

Escalação provável

Coritiba

Alex Muralha, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Andrey e Régis; Igor Paixão, Alef Manga e Léo Gamalho.

Fluminense

Fábio, Calegari, Nino, Luccas Claro e Marlon; André, Yago, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Luiz Henrique e Germán Cano.

Quando será Coritiba x Fluminense

Hoje, domingo, 1º de maio (01/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Coritiba x Fluminense

Estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná



