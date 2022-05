Internacional x Avaí ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Brasileirão Série A 2022 entre Internacional e Avaí será disputado hoje, 1º, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Internacional x Avaí se enfrentam hoje, domingo, 1º de maio (01/04), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere e no canal fechado SporTV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

A equipe colorada vive um bom momento na temporada. Após a demissão do uruguaio Alexander Medina, são três vitórias consecutivas. A primeira veio com virada sobre o Fortaleza, em jogo que marcou a despedida do meia D'Alessandro.

Já o Avaí se recuperou da derrota para o Corinthians na segunda rodada, por 3 a 0, e bateu o Goiás, na Ressacada, por 3 a 2. O Leão ocupa o sexto lugar, logo abaixo do Internacional, com os mesmos seis pontos. (Com Gazeta Esportiva)

Internacional x Avaí ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Sportv: Canal fechado

Brasileirão Série A 2022 - Internacional x Avaí

Escalação provável

Internacional

Daniel; Bustos, Rodrigo Moledo, Vitão e Renê; Rodrigo Dourado, Gabriel, Edenilson e Carlos de Pena; Wanderson e Alemão.

Avaí

Douglas; Kevin, Bressan, Arthur Chaves e Cortez; Eduardo, Raniele e Bruno Silva; Copete, Muriqui e Bissoli.

Quando será Internacional x Avaí

Hoje, domingo, 1º de maio (01/05), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x Avaí

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul



