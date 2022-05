Tombense x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Tombense e Vasco se enfrentam hoje, domingo, 1º de maio (01/04), pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2022. A partida será disputada no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), às 18 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Depois de beirar a zona do rebaixamento, o Vasco subiu sete posições na tabela de classificação e agora aparece em oitavo lugar com seis pontos. O líder é o Bahia, com 10 pontos, seguido por Chapecoense e Sport, ambos com oito.

Já o Tombense é o rei dos empates nesta edição da Série B. A equipe mineira não sabe o que é vencer ou perder após as primeiras quatro rodadas. Apesar de não ter conquistado vitórias, alguns resultados foram considerados importantes, como os empates fora de casa contra Sampaio Corrêa e Vila Nova, além de empatar com o Cruzeiro, em Muriaé. (Com Gazeta Esportiva)

Tombense x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes que assinaram ao serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2022 - Tombense x Vasco

Escalação provável

Tombense

Felipe Garcia, David, Ednei, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Gustavo Cazonatti, Igor Henrique e Keké; Ciel e Marcelinho.

Vasco

Alexander, Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme (Edimar); Yuri Lara, Andrey dos Santos e Nenê; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo.

Quando será Tombense x Vasco

Hoje, domingo, 1º de maio (01/05), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Tombense x Vasco

Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG)

