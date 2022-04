Fortaleza se reapresenta nesta quinta e mira tetra no Cearense

Sem tempo suficiente para preparação, o Tricolor já entra em campo novamente nesta sexta-feira, 22, para encarar o Caucaia no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense

Após bater o Vitória e abrir vantagem na Copa do Brasil, o elenco do Fortaleza se reapresenta às 16 horas desta quinta-feira, 21, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Sem tempo suficiente para preparação, o Tricolor já entra em campo novamente nesta sexta-feira, 22, para encarar o Caucaia no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. O Leão tenta conquistar o tetra no torneio.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda chega para o confronto com a confiança renovada após quebrar a sequência de quatro derrotas. O time do Pici foi dominante no embate contra os baianos e construiu com tranquilidade o placar da vitória por 3 a 0.

Destaque para a atuação de Silvio Romero. O argentino mostrou oportunismo e bom posicionamento na área adversária para marcar duas vezes no primeiro tempo. Moisés completou o placar do triunfo na segunda etapa.

O embate da final do Cearense ocorrerá mais de um mês depois dos jogos das semifinais. Inicialmente, as datas para a conclusão do torneio estavam projetadas para o período entre 18 de março e 3 de abril. Em meio à desorganização do calendário do futebol brasileiro, a Federação Cearense de Futebol (FCF) estendeu o prazo da competição.

O primeiro jogo da final será disputada às 21h35min desta sexta-feira. O confronto de volta acontecerá no domingo, 24, às 18h30min. Os dois duelos serão no Castelão.

