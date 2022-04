Moisés celebra fim da sequência de derrotas do Fortaleza na temporada

Tricolor do Pici não conquistava um bom resultado há quatro jogos, mas segunda atacante, o técnico Vojvoda nunca deixou de acreditar no grupo

Autor de um dos gols do Fortaleza na vitória por 3 a 0 diante do Vitória na noite desta quarta-feira, 20, o atacante Moisés comemorou o triunfo que deu fim a sequência de resultados negativos do Leão e salientou que a equipe conquistou o bom placar por não deixar de acreditar no grupo e no treinador.

"Vinhamos de quatro derrotas, não estávamos acostumados com isso, mas Vojvoda não deixou de acreditar em nós e nós não deixamos de acreditar. Nossa equipe vem batalhando na humildade", falou o camisa 21.

Apesar da felicidade pela vitória, ele evitou o discurso de classificação já sacramentada e falou sobre o próximo embate do Tricolor do Pici, válido pela final do Estadual.

"Esse jogo da Copa do Brasil, não podemos achar que está ganho, ainda tem 90 minutos em Salvador, mas é com os pés no chão. Vamos virar a chave, pois sexta-feira tem a final do Campeonato Cearense. Temos que descansar, trabalhar e virar a chave. Não achar que já ganhamos, mas trabalhar no dia a dia", finalizou.

